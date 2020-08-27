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Тіхановська не проти участі Лукашенка у нових виборах президента

Вільнюс, Четвер 27 серпня 2020 19:45
Тіхановська не проти участі Лукашенка у нових виборах президента
Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)
Автор: Дмитро Левицький

Діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко міг би взяти участь у нових президентських виборах, якщо їх призначать. Нові президентські вибори у Білорусі повинні бути вільними.

Таку заяву зробила білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська в інтерв'ю німецькому телеканалу Deutsche Welle.

Так, на питання, чи міг би Лукашенко взяти учать у нових президентських виборах, Тіхановська відповіла, що кожен громадянин має таку можливість.

"Це вільні вибори, і будь-який громадянин Білорусі, який відчуває в собі міць та силу висуватися, - будь ласка", - заявила вона.

Зазначимо, Тіхановська була головним опонентом Лукашенка на президентських виборах у Білорусі, які відбулися 9 серпня. За офіційними результатами, Тіхановська отримала підтримку 10,1% виборців. Європейський союз не визнав результати цих виборів, оскільки все вказує на їх фальсифікацію. Після виборів Тіхановська через тиск на неї виїхала до Литви.

Нагадаємо, Тіхановська не планує брати участь у перевиборах, якщо їх призначать.

Водночас Тіхановська не виключає, що на перевиборах може взяти участь її чоловік Сергій Тіхановський; Тіхановський планував висуватися на минулих виборах, але його заарештували.

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Новини України Світлана ТіхановськаБілорусьпрезидентські вибориОлександр Лукашенко
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