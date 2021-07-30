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Лукашенко про зачистку незалежних ЗМІ: свобода слова переросла в екстремізм

Автор: РБК-Україна

Білоруський президент Олександр Лукашенко пояснив наступ на свободу слова у своїй країні. За його словами, вона на сьогодні нібито переросла в екстремістську діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За його словами, на сьогодні завершується "наведення порядку" в інформаційному полі.

"Тут важливо розуміти: ми боремося не з інакомисленням або різними думками... Просто свобода слова, яку ми захищаємо, сьогодні переросла в екстремістську діяльність", - заявив Лукашенко.

За його словами, критика влади в Білорусі нібито завжди сприймалася адекватно.

"Інше - закликати до бунту і кривавих розправ з тими, хто не підтримує революційні настрої. Нагнітати атмосферу страху і недовіри через сфабриковані "зливи", кібератаки і доступ до особистих даних", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Білорусі хочуть ліквідувати асоціацію журналістів.

До цього в країні заблокували ряд опозиційних ЗМІ, в тому числі популярний портал TUT.BY.

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Олександр ЛукашенкоСМИсвобода слова