Лукашенко про зачистку незалежних ЗМІ: свобода слова переросла в екстремізм

За його словами, на сьогодні завершується "наведення порядку" в інформаційному полі.

"Тут важливо розуміти: ми боремося не з інакомисленням або різними думками... Просто свобода слова, яку ми захищаємо, сьогодні переросла в екстремістську діяльність", - заявив Лукашенко.

За його словами, критика влади в Білорусі нібито завжди сприймалася адекватно.

"Інше - закликати до бунту і кривавих розправ з тими, хто не підтримує революційні настрої. Нагнітати атмосферу страху і недовіри через сфабриковані "зливи", кібератаки і доступ до особистих даних", - додав він.