Лукашенко не появился на празднике в Беларуси. СМИ сообщают о вирусе у его близких

"Александр Лукашенко не появился на праздновании Дня флага и герба. Его возглавил премьер-министр Роман Головченко", - пишет издание.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" 9 мая покинул Москву и прилетел обратно в Минск. Он не присутствовал на обеде глав других государств после мероприятия. На параде самопровозглашенный президент Беларуси появился с забинтованной рукой. Кроме того, Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая.

Кроме того, буквально 13 мая стало известно, что Лукашенко привезли в президентскую клинику под Минском. Все это время он так ни разу и не появился на публике.