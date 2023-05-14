Лукашенко не появился на празднике в Беларуси. СМИ сообщают о вирусе у его близких

Самопровозглашенный глава белорусского режима Александр Лукашенко продолжает избегать появлений на публике, в частности, он не присутствовал на праздновании Дня флага и герба. СМИ пишут о неком вирусе, который уже успели диагностировать у нескольких близких Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наша Ніва".
"Александр Лукашенко не появился на праздновании Дня флага и герба. Его возглавил премьер-министр Роман Головченко", - пишет издание.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" 9 мая покинул Москву и прилетел обратно в Минск. Он не присутствовал на обеде глав других государств после мероприятия. На параде самопровозглашенный президент Беларуси появился с забинтованной рукой. Кроме того, Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая.
Кроме того, буквально 13 мая стало известно, что Лукашенко привезли в президентскую клинику под Минском. Все это время он так ни разу и не появился на публике.
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