RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лукашенко не появился на празднике в Беларуси. СМИ сообщают о вирусе у его близких

Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Самопровозглашенный глава белорусского режима Александр Лукашенко продолжает избегать появлений на публике, в частности, он не присутствовал на праздновании Дня флага и герба. СМИ пишут о неком вирусе, который уже успели диагностировать у нескольких близких Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наша Ніва".

"Александр Лукашенко не появился на праздновании Дня флага и герба. Его возглавил премьер-министр Роман Головченко", - пишет издание.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" 9 мая покинул Москву и прилетел обратно в Минск. Он не присутствовал на обеде глав других государств после мероприятия. На параде самопровозглашенный президент Беларуси появился с забинтованной рукой. Кроме того, Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая.

Кроме того, буквально 13 мая стало известно, что Лукашенко привезли в президентскую клинику под Минском. Все это время он так ни разу и не появился на публике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко