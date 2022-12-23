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Лукашенко едет в Россию после визита Путина: что известно

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Минск, Пятница 23 декабря 2022 16:06
Лукашенко едет в Россию после визита Путина: что известно Фото: диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко собрался ехать в Россию после недавнего приема главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское пропагандистское издание "Белта".

Отмечено, что Лукашенко примет участие в "неформальной встрече" глав стран СНГ.

"Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах", - пишут СМИ.

Также известно, что белорусский диктатор посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина, где отбираются кандидаты на полет в космос от Беларуси.

Напомним, совсем недавно, а именно 19 декабря впервые за два года российский диктатор Владимир Путин находился с визитом в Минске. К тому же "в гости" в Белорусь летал и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Впрочем, по данным американского Института изучения войны (ISW), самопровозглашенный президент Беларуси тогда, вероятно, отказал Путину в прямом участии его страны в войне против Украины.

Эксперты склоняются к мнению, что такие визиты являются подтверждением, что Лукашенко пытаются подтолкнуть на конкретные действия в содействии российской войне.

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