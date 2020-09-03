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Лукашенко вирішив змінити голів Радбезу і КДБ

Мінськ, Четвер 03 вересня 2020 11:32
Лукашенко вирішив змінити голів Радбезу і КДБ
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв кадрові рішення. Він змінив голову Ради безпеки Білорусі та голову Комітету державної безпеки.

Про це повідомляє Euroradio.

За даними видання, він змінив держсекретаря Ради безпеки Андрія Равкова, голову КДБ Валерія Вакульчика і голову Комітету державного контролю Івана Терцеля.

Euroradio пише, що вони, швидше за все, просто помінялися місцями.

Вакульчик змінив Равкова на посаді держсекретаря Ради безпеки, КДБ очолив Іван Тертель.

Як відомо, в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає свій пост з 1994 року, набрав 80,1% голосів. Відразу після виборів в Білорусі почалися акції протесту. Частина білоруського суспільства не погодилася з такими результатами виборів і вимагає нового голосування.

Нагадаємо, опозиція в Білорусі заявила про "спірний" статус уряду.

Як раніше повідомлялося, що сьогодні в Мінськ приїде прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін.

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