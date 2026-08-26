Лукашенко неожиданно объявил проверку готовности белорусских войск

Об этом заявил государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны РБ.

По словам Вольфовича, Лукашенко якобы принял такое решение из-за визита директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москву.

Кроме того, секретарь белорусского Совбеза утверждает, что в рамках проверки одна из бригад покинет место постоянной дислокации и будет выполнять ряд заданий.

"Пока о них говорить не будем. Все зависит от решений, которые будут принимать руководство Вооруженных сил, Генеральный штаб и воинские части", - заявил Вольфович.

Он также добавил, что особое внимание во время проверки уделят способам огневого поражения потенциального противника.

Более того, секретарь Совбеза добавил, что это будет происходить с учетом опыта войны РФ против Украины и США против Ирана.

Вольфович уверяет, что ключевая задача проверки - оценить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.

На этом фоне он призвал не паниковать из-за проверки и заявил, что не происходит ничего "сверхъестественного".