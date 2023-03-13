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Лукашенко похвалил президента Ирана за обход санкций. Тот пообещал поделиться методами

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Тегеран, Понедельник 13 марта 2023 11:54
Лукашенко похвалил президента Ирана за обход санкций. Тот пообещал поделиться методами Фото: лидер Ирана Ибрагим Райси и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (president gov by)
Автор: Наталья Юрченко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с визитом в Иран. В Тегеране он уже провел встречу с иранским лидером Ибрагимом Райси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белту".

Лукашенко во время встречи с президентом Ирана похвалил его за обход западных санкций.

"И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", - сказав белорусский диктатор.

В свою очередь лидер Ирана пообещал Лукашенко, что поделится незаконными методами, как обходить экономические санкции.

По итогам встречи Лукашенко и иранский президент подписали "дорожную карту сотрудничества". Беларусь и Иран договорились сотрудничать в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сферах образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

Напомним, вчера мы сообщали, что лидер белорусского режима Александр Лукашенко прибыл в Тегеран с визитом.

Кроме того, недавно белорусский диктатор ездил в Китай, чтобы усилить сотрудничество с Пекином и Москвой.

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