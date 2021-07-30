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Лукашенко звільнив постпреда Білорусі при ЄС

Автор: РБК-Україна

Лукашенко звільнив постпреда Білорусі при ЄС. Також Олександр Міхневич звільнений з посади посла Білорусі в Бельгії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Белта.

Президент Білорусі звільнив Міхневича і з посади за сумісництвом посла в Люксембурзі у зв'язку з виходом у відставку. Відповідний указ №296 він підписав 29 липня.

Олександр Міхневич також звільнений з посади Постійного представника Білорусі при Європейському співтоваристві з атомної енергії і за сумісництвом при Організації Північноатлантичного договору.

Нагадаємо, що Білорусь продовжила заборону на в'їзд українців, але є винятки.

Також у Білорусі вирішили ліквідувати організацію лауреата Нобелівської премії Світлани Алексієвич.

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