RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лукашенко звільнив відповідального за мобілізацію генерала

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко звільнив генерала, який відповідає за мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт адміністрації Лукашенка.

Повідомляється, що він підписав указ про звільнення Олександра Шкіренка з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі. Його зарахували в розпорядження міністра оборони.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що білоруська армія не прагне воювати в Україні.

Однак, говорячи про залучення білорусів у війну, нагадав, що в союзі Білорусі та Росії створено єдине угруповання збройних сил. За його словами, він особисто давно визначив роль Білорусі у так званій "спецоперації".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусь