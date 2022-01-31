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Україна хоче миру. МЗС спростувало заяви РФ про наступ на Донбасі

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 15:29
Україна хоче миру. МЗС спростувало заяви РФ про наступ на Донбасі Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (facebook Дмитра Кулеби)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в черговий раз повторив, що Україна не готує наступ на Донбасі. Всі заяви російської сторони про це є брехнею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Хочу спростувати чергову брехню РФ про нібито якусь підготовку України до наступу. Україна не планує наступальні операції на Донбасі. Не стягує війська. Не планує жодних провокацій. Україна хоче миру", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, в грудні 2021 року президент Росії Володимир Путін заявив, що у нього склалося враження, ніби Україна готує військову операцію на Донбасі.

А в січні 2022 заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков застеріг Україну та її західних партнерів від військового вирішення ситуації на Донбасі, оскільки "це шлях в нікуди".

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МЗС Донбас Дмитро Кулеба
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