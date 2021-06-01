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Лукашенко про загрози транзиту газу: ЄС не вистрілить собі в ногу, вони ж не Україна

Автор: РБК-Україна

Санкції проти Білорусі навряд чи поширюватимуться на транзит російського газу до країн Європейського союзу. Європейці не будуть "стріляти собі в ногу".

Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко, передає sb.by.

За його словами, країни Заходу намагаються вдарити по бюджетоутворюючим підприємствам Білорусі. Це стосується і загрози санкцій щодо газового транзиту трубою " Ямал - Європа".

"Я не думаю, що європейці вистрілять в собі в ногу. Їм немає необхідності стріляти собі в ногу. Вони ж не Україна. Тому я не думаю, що вони візьмуться за цей важіль. Це їм вже тоді зовсім дорого обійдеться. І тут вони вже будуть мати справу не тільки і не стільки з Білоруссю, скільки з Росією. А з Росією, вони розуміють, що краще не мати справу", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС в рамках нового пакету санкцій проти влади Білорусі може накласти заборону на експорт калію і транзит газу.

Новий виток санкційної політики щодо режиму Лукашенка пов'язаний з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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