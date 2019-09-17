Лукашенко: без США не вдасться врегулювати конфлікт на Донбасі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що врегулювати конфлікт на Донбасі не вийде без участі США. Про це він заявив на зустрічі з заступником держсекретаря США з політичних питань Девідом Хейлом, передають білоруські ЗМІ.

Зокрема, за словами Лукашенка, США могли б сприяти врегулюванню ситуації на Донбасі.

"Що стосується проблем Європи, і особливо Східної Європи, зокрема України, я абсолютно переконаний на сьогоднішній день, що без участі США цей конфлікт врегулювати не вийде", - додав він.

Він також висловив думку, що якщо у переговірників не виходить прийти до консенсусу, то необхідно підключати нові сили, які можуть принести свіжі ідеї.

"Нові ідеї мають з'являтися", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що американський президент Дональд Трамп готовий приєднатися до нормандского формату щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Сам Дональд Трамп стверджував, що підтримка США суверенітету і територіальної цілісності України залишається незмінною.