Трамп: Підтримка США суверенітету і територіальної цілісності України незмінна

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

На адресу Володимира Зеленського приходять привітання з нагоди річниці Незалежності України

На адресу президента України Володимира Зеленського почали надходити вітання з нагоди 28-й річниці Незалежності України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Президент США Дональд Трамп зазначив, що підтримка з боку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів незмінна.

"Протягом наступного року США будуть працювати у партнерстві з владою та народом України заради просування реформ, які дуже важливі для успіху України, включаючи реформи у сфері верховенства права і боротьби з корупцією, зміцнення демократичних інститутів і сприяння економічному зростанню. Українська нація повинна втілити свій величезний потенціал, і Сполучені Штати пишаються тим, що є партнером і підтримують Україну на цьому шляху змін", - зазначив Трамп.

Також надійшло привітання від Королеви Великобританії Єлизавети Другої.

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон у своєму привітанні зазначив, що Франція залишається разом з Україною для відновлення миру на сході країни.

"Я вітаю Вашу ініціативність і рішучість, спрямовані на якнайшвидше досягнення конкретного прогресу в інтересах населення, яке потерпає внаслідок конфлікту. Зі свого боку хотів би запевнити Вас у моєму прагненні досягти суттєвих результатів на переговорах в рамках Нормандського формату і в переговорах з Росією", - заявив Макрон.

Президент Франції переконаний, що чим швидше Україна проведе реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією, та створить сприятливі умови для реалізації свого виняткового економічного потенціалу, тим швидше в Україну повернеться світ.

Крім того, вітання надійшли і від ряду лідерів інших країн світу.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Білий дім.