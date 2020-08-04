Лукашенко: Росія поміняла братські відносини на партнерські

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко заявив, що Росія все одно залишиться найближчим союзником

Російська Федерація змінила братерські відносини з Білоруссю на партнерські. Проте Москва все одно залишиться найближчим союзником Мінська.

Про це в ході звернення до білоруського народу перед виборами заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Росія завжди була, є і буде нашим найближчим союзником, хто б не був при владі в Білорусі чи в Росії. Це непереборний фактор, це глибоко всередині наших народів. Навіть незважаючи на те, що братські відносини з нами поміняла на партнерські. Даремно", - заявив Лукашенко.

Він додав, що Мінськ буде вибудовувати відносини стратегічного партнерства і з Заходом, і з Китаєм, і з США, а також сусідніми країнами.

"Ми і далі будемо вирішувати міжнародні проблеми виключно мирним шляхом. І якщо попросять, готові простягнути руку допомоги іншим державам. Ми ні до кого ні на які проблеми не втручалися, не нав'язувалися і нав'язуватися не збираємося", - додав Лукашенко.

Він підкреслив, що Білорусь стала єдиною спокійною ланкою в центрі Євразії.

"І Росія боїться нас втратити: адже крім нас у неї не залишилося по-справжньому близьких союзників", - додав Лукашенко.

Крім того, президент Білорусі зазначив, що Захід останнім часом став проявляти до Мінська все більш предметний інтерес.

"Та й Китай всерйоз розраховує на стабільність свого друга. Наша відповідь всім відома: Білорусь не дружить з кимось проти когось. Ми за багатовекторність, послідовну, прогнозовану зовнішню політику", - сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня відносини між Росією і Білоруссю загострилися після того, як Лукашенко заявив про плани Москви перекинути до 200 найманців для дестабілізації ситуації в країні.

Відомо, що у Білорусі заарештували понад 30 бойовиків ПВК "Вагнера", частина з яких воювала проти української армії на Донбасі.