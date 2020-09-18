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Лукашенко намагається продемонструвати присутність зовнішньої загрози, - МЗС Литви

Вільнюс, П'ятниця 18 вересня 2020 05:34
Лукашенко намагається продемонструвати присутність зовнішньої загрози, - МЗС Литви
Фото: Лінас Лінкявичюс (AFP)
Автор: Инна Собора

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв рішення про закриття кордонів республіки з Польщею і Литвою, а також посилення кордону з Україною, щоб продемонструвати присутність якоїсь зовнішньої загрози. Такої загрози немає.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс в ефірі радіо LRT.

Міністр назвав таке рішення "неадекватним" і зазначив, що його складно коментувати.

"Бажання будь-яку ціну продемонструвати, що йому є якась загроза. Ми це бачимо, але такої загрози немає, її потрібно винайти. І те, що половина армії вирушає на охорону кордонів, на практиці є відчаєм, які не мають абсолютно нічого спільного з реальністю ", - сказав Лінас Антанас Лінкявічюс.

Раніше Лукашенко заявив про посилення держкордону з Україною, а також розпорядився закрити кордон з Литвою і Польщею.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні в Мінську звернувся із закликом до народів Литви, Польщі та України зупинити своїх "божевільних політиків" і не дати розв'язатися війні.

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