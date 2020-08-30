Лукашенко і Путін домовилися про зустріч у Кремлі

Президент Росії Володимир Путін і його білоруський колега Олександр Лукашенко домовилися в найближчі тижні провести зустріч у Москві. Також російський лідер привітав Лукашенка з днем народження.

Про це повідомляє ТАСС.

"Умовлено в найближчі тижні провести зустріч у Москві", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі поінформували, що під час розмови президентів був "підтверджений обопільний настрій на подальше зміцнення російсько-білоруського партнерства і розширення взаємовигідного співробітництва в усіх напрямках".

Президент Росії також привітав Лукашенка з днем народження.

Нагадаємо, раніше Лукашенко і Путін готові задіяти війська при загрозі із Заходу.

Крім цього, раніше білоруський президент заявив, що Російська Федерація підготувала силовиків на його прохання на випадок загострення ситуації.