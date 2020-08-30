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Лукашенко и Путин договорились о встрече в Кремле

Автор: Максим Зайченко

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Также российский лидер поздравил Лукашенко с днем рождения.

Об этом сообщает ТАСС.

"Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - говорится в сообщении.

В пресс-службе проинформировали, что во время разговора президентов был "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям".

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Президент России также поздравил Лукашенко с днем рождения.

Напомним, ранее Лукашенко и Путин готовы задействовать войска при угрозе с Запада.

Кроме этого, ране белорусский президент заявил, что Российская Федерация подготовила силовиков по его просьбе на случай обострения ситуации.

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