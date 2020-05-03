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Лукашенко не проходив тест на коронавірус

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 02:28
Лукашенко не проходив тест на коронавірус
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

У Лукашенка пояснили відмову здати тест на COVID-19

Президент Білорусії Олександр Лукашенко за станом на 2 травня не проходив тест на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Лукашенка Наталії Ейсмонт в ефірі "Білорусь 1".

Вона зазначила, що президент почувається добре і не досі не робив тест, так як в цьому немає необхідності.

"Президент живе за містом, фактично в селі, за багато-багато років не змінював своїх звичок, веде здоровий спосіб життя, у нього міцний імунітет, він почуває себе добре", - сказала прес-секретар.

Раніше представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Батир Бердикличев заявив, що темпи поширення коронавіруса в Білорусі є одними з найшвидших у Європі.

Так, в Білорусі за минулу добу підтвердили майже 1 тисячу нових випадків коронавіруса.

При цьому президент країни Олександр Лукашенко виступає проти введення карантину в країні. Він заявив, що готовий в разі необхідності ввести карантин і комендантську годину в країні, але громадянам "це не треба".

У Бельгії зафіксували найнижчу з березня смертність від коронавірусу У Білорусі за добу виявили майже тисячу хворих на коронавірус
Новини України КоронавірусОлександр ЛукашенкоБілорусь
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