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Лукашенко не проходил тест на коронавирус

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 02:28
Лукашенко не проходил тест на коронавирус
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

У Лукашенка объяснили отказ сдать тест на COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по состоянию на 2 мая не проходил тест на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Лукашенка Натальи Эйсмонт в эфире "Беларусь 1".

Она отметила, что президент чувствует себя хорошо и не до сих пор не делал тест, так как в этом нет необходимости.

"Президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует", - сказала пресс-секретарь.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Батыр Бердыклычев заявил, что темпы распространения коронавируса в Беларуси являются одними из самых быстрых в Европе.

Так, в Беларуси за минувшие сутки подтвердили почти 1 тысячу новых случаев коронавируса.

При этом президент страны Александр Лукашенко выступает против введения карантина в стране. Он заявил, что готов в случае необходимости ввести карантин и комендантский час в стране, но гражданам "это не надо".

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