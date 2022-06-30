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Лукашенко закликав РФ "бути готовими" застосувати ядерну зброю

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Росія, Четвер 30 червня 2022 16:44
Лукашенко закликав РФ "бути готовими" застосувати ядерну зброю Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Керівник білоруського режиму Олександр Лукашенко закликав Кремль "бути готовими" до використання ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Вони ж літають, тренуються. Навіщо тренуються? Навіщо ядерні болванки возять?" - заявив він.

За словами Лукашенка, нібито Мінськ та Москва ще не відповідали дзеркально на військову активність НАТО.

Він додав, що складів ядерних боєприпасів у Білорусі немає, але треба бути готовими до будь-якого розвитку подій та "тримати порох сухим".

"Ми маємо бути готові. 41-й рік. Ми віримо. Але маємо тримати порох сухим у всіх напрямках. І не треба глузувати, кричати, що Путін захопив Білорусь, що хоче, те й робить. У нас зібрана, розумна політика двох держав, за яку відповідає, перш за все, Макей (Володимир, глава МЗС Білорусі, - ред.) і Лавров", - казав він.

Як повідомлялося, буквально в травні Лукашенко висловився про неприпустимість застосування ядерної зброї під час війни Росії проти України.

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Олександр Лукашенко
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