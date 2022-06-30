Лукашенко закликав РФ "бути готовими" застосувати ядерну зброю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Вони ж літають, тренуються. Навіщо тренуються? Навіщо ядерні болванки возять?" - заявив він.

За словами Лукашенка, нібито Мінськ та Москва ще не відповідали дзеркально на військову активність НАТО.

Він додав, що складів ядерних боєприпасів у Білорусі немає, але треба бути готовими до будь-якого розвитку подій та "тримати порох сухим".

"Ми маємо бути готові. 41-й рік. Ми віримо. Але маємо тримати порох сухим у всіх напрямках. І не треба глузувати, кричати, що Путін захопив Білорусь, що хоче, те й робить. У нас зібрана, розумна політика двох держав, за яку відповідає, перш за все, Макей (Володимир, глава МЗС Білорусі, - ред.) і Лавров", - казав він.