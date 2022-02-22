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Лукашенко заявив, що РФ і Білорусь готові провести нові військові маневри

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Мінськ, Вівторок 22 лютого 2022 17:01
Лукашенко заявив, що РФ і Білорусь готові провести нові військові маневри Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія посилюватимуть військову співпрацю. У зв'язку з цим він не виключає проведення нових військових маневрів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

"Ми будемо посилювати подальший розвиток військового співробітництва з нашою Росією, спрямований на підвищення обороноздатності Союзу", - заявив Лукашенко.

Він нагадав, що за останні півроку Білорусь і Російська Федерація двічі провели спільні навчання "Захід-2021" і "Союзна рішучість-2022".

"Треба буде - проведемо нові, хто б і як не рефлексував по той бік кордону на наші спільні з Росією маневри. Це наше суверенне право", - додав Лукашенко.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Європарламент закликав ЄС ввести санкції проти Росії і посилити допомогу Україні на тлі загострення ситуації на Донбасі.

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