Лукашенко заявив, що РФ і Білорусь готові провести нові військові маневри

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія посилюватимуть військову співпрацю. У зв'язку з цим він не виключає проведення нових військових маневрів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " БелТА ".

"Ми будемо посилювати подальший розвиток військового співробітництва з нашою Росією, спрямований на підвищення обороноздатності Союзу", - заявив Лукашенко.

Він нагадав, що за останні півроку Білорусь і Російська Федерація двічі провели спільні навчання "Захід-2021" і "Союзна рішучість-2022".

"Треба буде - проведемо нові, хто б і як не рефлексував по той бік кордону на наші спільні з Росією маневри. Це наше суверенне право", - додав Лукашенко.