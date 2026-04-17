Лукашенко призывает на службу офицеров запаса: как это объяснили

Согласно указу диктатора, призыву подлежат мужчины в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедшие срочную военную службу, службу в резерве вооруженных сил и не имеющие права на отсрочку от призыва.

Такие мероприятия "проводятся вооруженными силами РБ ежегодно на плановой основе".

Белорусские власти заверили, что таким образом они хотят "повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва".

В указе нет деталей о том, какое именно количество белорусских офицеров запаса планируется призвать.

Стоит заметить, что в марте в Беларуси начался призыв мужчин в возрасте от 18 до 27 лет на срочную военную службу. Он продлится до мая.