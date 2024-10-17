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Боится принятых решений? Лукашенко отметился очередным заявлением о переговорах Украины и РФ

Четверг 17 октября 2024 20:56
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Боится принятых решений? Лукашенко отметился очередным заявлением о переговорах Украины и РФ Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Беларусь должна присутствовать на переговорах Украины и России. Особенно если речь будет идти о территориях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать белорусы.

"Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам и Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы", - сказал Лукашенко.

По его мнению, война на Украине является проблемой и Беларуси.

"Я не хочу, чтобы там (на переговорах - ред.) решали вопросы - наши вопросы - без нас. Да, они не "оттачат" там в Гомель, Полесье, не в этом дело, но могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать", – заявил Лукашенко.

Переговоры с Россией

16 октября президент Владимир Зеленский впервые публично раскрыл план победы, состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Первый пункт – приглашение Украины в НАТО до завершения войны с Россией.

Подробно с содержанием плана можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

До этого Зеленский поддержал решение СНБО, исключающее возможность ведения диалога с диктатором Владимиром Путиным. В частности, для возобновления переговорного процесса, Россия должна вывести своих террористов с украинской территории, провести изменения в политическом руководстве, признать свои преступления и передать организаторов войны для судебного разбирательства.

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