Лукашенко пригрозил войной, если РФ захочет присоединить Беларусь
Глава белорусского режима Александр Лукашенко пригрозил войной. Она возможна в том случае, если РФ присоединит страну к своей территории.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью российским "Известиям".
"Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать - и дальше вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война", - сказал он.
По его словам, он не понимает, зачем Беларусь присоединять к России, поскольку страны уже взаимодействуют в рамках Союзного государства.
"Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет", - добавил Лукашенко.
Присоединение Беларуси к РФ он назвал "глупой задачей".
"Это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь, и ладно - мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", - уточнил Лукашенко.
Высказывания Лукашенко о войне в Украине
Глава белорусского режима Александр Лукашенко постоянно отрицает участие Беларуси в войне в Украине. Хотя во время масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года российские войска заходили в Киевскую область с Беларуси.
Стоит отметить, что Лукашенко постоянно делится циничными заявлениями об Украине. Например, недавно Лукашенко заявил, что Беларусь должна присутствовать на переговорах Украины и России. Особенно если речь будет идти о территориях.
Кроме того, по заверениям Лукашенко, якобы Беларусь готова восстанавливать Украину после окончания войны. Он считает, что США этого не будут делать.
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