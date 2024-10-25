Лукашенко пригрозив війною, якщо РФ захоче приєднати Білорусь

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко пригрозив війною. Вона можлива у тому випадку, якщо РФ приєднає країну до своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю російським " Известиям ".

"Ви менше, ми побільше, а у нас економіка така, сяка. Ми вам допомагатимемо - і далі вступайте в склад Росії. Так питання ставити не можна. Це неможливо і нереалізовано. Боюся навіть сказати, що це війна", - сказав він.

За його словами, він не розуміє, навіщо Білорусь приєднувати до Росії, оскільки країни вже взаємодіють у рамках Союзної держави.

"Ми можемо вибудувати такі відносини, які будуть тісніші і міцніші, ніж в унітарній державі. І ніхто ні на кого ображатися не буде", - додав Лукашенко.

Приєднання Білорусі до РФ він назвав "дурним завданням".

"Це не середньовіччя, коли захопив територію, податки платиш, і добре - світ змінився, світ інший. Тому дурні завдання перед собою ставити не треба, і завжди треба думати про те, що буде потім", - уточнив Лукашенко.