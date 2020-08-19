Лукашенко знову поговорив з Путіним щодо ситуації в Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко та Володимир Путін (kremlin.ru)

Лукашенко через Путіна передав послання Меркель

Діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним щодо ситуації в країні. Лукашенко попросив Путіна передати послання німецькому канцлеру Ангелі Меркель.

Про це повідомив прес-секретар білоруського президента, передає російське агентство ТАСС.

Лукашенко попросив Путіна передати Меркель прохання не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Зазначимо, це вже третя телефонна розмова Лукашенка з Путіним через ситуацію в Білорусі. Лукашенко запевняв, що у разі потреби Путін допоможе забезпечити безпеку в Білорусі. Востаннє Лукашенко говорив з російським президентом вчора, 18 серпня. Водночас Лукашенко відмовляється говорити з європейськими лідерами.

Напередодні Путін провів телефонну розмову з Меркель, яка наголосила на неприпустимості застосування сили проти протестувальників у Білорусі.

Крім того, Путін обговорював ситуацію в Білорусі з президентом Франції Еммануелем Макроном; в ході розмови Путін заявив про неприпустимість втручання у внутрішні справи Білорусі.