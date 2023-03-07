Лукашенко придумал, зачем ему А-50: не приближался к Украине и работал с "пробоиной в корпусе"

Глава белорусского режима Александр Лукашенко нафантазировал, что Беларуси нужен российский разведывательный самолет А-50 для контроля периметра границ страны. При этом диктатор утверждает, что самолет якобы не залетал в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Что это за самолет? На территории Беларуси это не российский самолет. Это я попросил президента России направить мне воздушную группировку для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ и в совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки", - сказал Лукашенко.

Диктатор нафантазировал, что самолет якобы "никогда не залетал на территорию Украины" и не приближался к границе Польши и Литвы.

Также Лукашенко заявил, что самолет был поврежден якобы вследствие "теракта". При этом диктатор отметил, что "самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности".

Несмотря на это, диктатор заявил, что Беларусь попросили россиян взять этот самолет на обслуживание и прислать взамен другой. По его словами, так и произошло.

Напомним, белорусские партизаны сообщили об атаке на самолет А-50 на аэродроме "Мачулищи". В сети также появились видео удара беспилотником по самолету А-50, а также спутниковые снимки.

Сегодня Лукашенко впервые подтвердив диверсию на аэродроме, нафантазировав при этом историю с "украинским диверсантом".

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