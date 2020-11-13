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Лукашенко пропонує залишити в Мінську переговорний майданчик України і Росії

Автор: Роман Тверденко

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає за збереження в Мінську переговорної майданчики для України і Росії.

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Про це повідомляє Белта.

Він упевнений, що Мінськ є найкращим місцем з логістичної точки зору.

"А де ви знайдете кращу майданчик? У Нур-Султан полетите? Це далеко. Незрозуміло, навіщо. Напевно, не дуже зручно. А тут - трикутник Київ - Москва - Мінськ. Година - і ви тут, переговорили, розлетілися", - підкреслив Лукашенко.

Крім цього, Лукашенко розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за позицію Києва щодо ситуації в Білорусі. Лукашенко також пригрозив ввести санкції проти України.

Нагадаємо, Україна не визнала Лукашенка президентом Білорусі після його таємничої інавгурації, на тлі протестів. Україна підтримала позицію ЄС, який звинувачує Лукашенко у фальсифікації результатів президентських виборів.

Крім того, нещодавно Білорусь закрила кордон з Україною нібито через карантинних обмежень. МЗС України вивчає це рішення білоруської влади, і якщо причини закриття кордону були політичними, відомство готове дати відповідь.

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