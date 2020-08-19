Лукашенко доручив посилити охорону держкордонів Білорусі

За його словами, причина в можливому зовнішньому втручанні
Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив посилити охорону державного кордону по всьому периметру. За його словами, це для того, щоб нібито не допустити з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, грошей для фінансування заворушень.
Про це він заявив на засіданні Ради безпеки, передає "БелТА".
Лукашенко сказав, що гроші нібито йдуть на оплату учасникам протестів, хоч і не всім.
"Доручаю Державному прикордонному комітету, ми з обговорення це бачимо, посилити охорону державного кордону по всьому периметру", - заявив він.
Таким чином, вважає Лукашенко, органи прикордонної служби, крім спецслужб, також повинні брати участь в перекритті подібних "фінансових потоків і каналів".
Нагадаємо, у Білорусі кордон патрулюють винищувачі в рамках бойової підготовки.
Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно до стабілізації ситуації на південному заході країни.
Зазначимо, Олександр Лукашенко знову провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.