Лукашенко пообіцяв "розібратися" з противниками чинної влади в Білорусі

У понеділок, 17 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "розбереться" з противниками чинної влади. За його словами, "просто треба потерпіти".

Про це він сказав на зустрічі з колективом Мінського заводу колісних тягачів, передає агентство БЕЛТА.

"Вони (противники чинної влади - ред.) людей отруїли соцмережі. І у деяких склалося думка: все, влади немає, влада впала. Влада ніколи не впаде. Ви мене знаєте. А з ними ми розберемося. Просто треба потерпіти", - сказав він.

Зазначимо, також Лукашенко в черговий раз виключив можливість проведення нових виборів у Білорусі: за його словами, він нічого не буде робити під тиском.

Також РБК-Україна писало, що Лукашенко під час візиту на мінський завод зустріли криками: "Йди".

Нагадаємо, 17 серпня у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, учасники виступають проти результатів голосування через фальсифікації та вимагають провести чесні вибори.