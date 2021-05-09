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Лукашенко підписав декрет про передачу влади в разі вбивства президента

Автор: Анастасія Рокитна

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет про передачу влади у разі загибелі. Він передасть владу Раді безпеки.

Про це повідомляється на сайті глави країни.

Лукашенко підписав дерект "Про захист суверенітету і конституційного ладу". Якщо він загине внаслідок замаху, вчинення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій "всі державні органи та їх посадові особи будуть діяти відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якої головує прем'єр-міністр".

Також в такому випадку в Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, а Радою безпеки визначається перелік заходів щодо їх забезпечення.

Основним питанням буде питання проведення виборів. Рада безпеки за участю губернаторів прийме рішення про їх проведення.

Нагадаємо, Лукашенко звернувся до президента України Володимира Зеленського і закликав його "навчитися поводитися дипломатично".

Зазначимо, адвокати в Німеччині попросили відкрити справу проти Лукашенка.

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