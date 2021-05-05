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Адвокати в Німеччині попросили відкрити справу проти Лукашенка

Новость на русском → Берлін, Середа 05 травня 2021 12:13
Адвокати в Німеччині попросили відкрити справу проти Лукашенка Фото: невизнаний президент Бедларусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Чотири адвокати з Берліна звернулися до Генпрокуратури в Карлсруе з вимогою порушити справу проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Також вони просять відкрити справу проти білоруських силовиків.

Про це повідомляє видання Tagesspiegel.

Адвокати представляють інтереси 10 білорусів, в їх розпорядженні більше 100 задокументованих випадків застосування тортур владою країни.

Всі клієнти повідомили про затримання на незначних підставах, тортури і жорстоке поводження.

"Їх утримували в надзвичайно тісних камерах і автозаках, і протягом декількох днів вони піддавалися фізичному насильству, їх принижували, їм погрожували, ображали і піддавали іншим приниженням", - йдеться в заяві.

Адвокати просять, щоб прокуратура почала розслідування проти представників білоруської влади.

Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко звинуватив Польщу і країни Балтії в "шаленій поведінці".

До цього Лукашенко звинуватив Україну у планах "душити" Білорусь.

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