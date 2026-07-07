RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Лукашенко услышал Украину": Буданов объяснил, сохраняется ли угроза со стороны Беларуси

09:55 07.07.2026 Вт
2 мин
Глава ОПУ раскрыл свое видение ситуации
aimg Юлия Капитонова aimg Милан Лелич
Фото: Кирилл Буданов, глава ОПУ (Getty Images)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко всерьез воспринял предупреждение украинских властей. Более того, война с Украиной для него вообще невыгодна.

Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

По словам главы ОПУ, сейчас можно спокойнее относиться к вопросу Беларуси. Также очень важно не создавать для себя еще одного врага.

"Я не в том смысле, что мы сами что-то там эскалируем, нет. Но в принципе иметь еще одного врага и еще одну зону боевых действий нам точно невыгодно. То, что они нас услышали - это очень правильный шаг. И надо воспринимать его именно так", - заявил Буданов.

По мнению главы ОПУ, для Лукашенко война с Украиной точно не нужна.

Более того, все понимают, что для Беларуси она завершится крахом.

"Потому что с одной стороны Россия, которая будет душить в братских объятиях и задушит в таких условиях до конца. И они это прекрасно знают. С другой стороны, Украина, которая, скажем так, что-то может", - объяснил Буданов.

Лукашенко осознает, что для него в войне с Украиной нет никакого смысла.

"Соответственно, по состоянию на данный момент, на момент разговора, угроз каких-то, я не говорю только о наступлении на земле, я не вижу", - подытожил глава ОПУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Александр ЛукашенкоБеларусьКирилл БудановВойна России против Украины