"Лукашенко услышал Украину": Буданов объяснил, сохраняется ли угроза со стороны Беларуси

По словам главы ОПУ, сейчас можно спокойнее относиться к вопросу Беларуси. Также очень важно не создавать для себя еще одного врага.

"Я не в том смысле, что мы сами что-то там эскалируем, нет. Но в принципе иметь еще одного врага и еще одну зону боевых действий нам точно невыгодно. То, что они нас услышали - это очень правильный шаг. И надо воспринимать его именно так", - заявил Буданов.

По мнению главы ОПУ, для Лукашенко война с Украиной точно не нужна.

Более того, все понимают, что для Беларуси она завершится крахом.

"Потому что с одной стороны Россия, которая будет душить в братских объятиях и задушит в таких условиях до конца. И они это прекрасно знают. С другой стороны, Украина, которая, скажем так, что-то может", - объяснил Буданов.

Лукашенко осознает, что для него в войне с Украиной нет никакого смысла.

"Соответственно, по состоянию на данный момент, на момент разговора, угроз каких-то, я не говорю только о наступлении на земле, я не вижу", - подытожил глава ОПУ.