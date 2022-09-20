Лукашенко увидел "угрозу" из Украины и заявил о подготовке обороны по нормам военного времени

"В Украине уже создаются какие-то полки или батальоны для свержения не только власти. Но для того, чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Снова хотят новую Украину здесь в Белоруссии создать. Это недопустимо", - говорит Лукашенко. .

Диктатор утверждает, что военная ситуация сейчас "очень серьезная и опасная" и поручил госсекретарю Совбеза Беларуси Александру Вольфовичу "не упрощаться в сфере военной подготовки".

"Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-нибудь воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели , живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение - проверить там на месте, что это за драки у нас будут, и какое у них оружие, значит , надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому эти вещи мы не должны забывать и это у вас все должно быть под контролем", - заявил Лукашенко.

Заявления Лукашенко об Украине

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также заявил, что на территории Украины якобы "формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси".

Что касается "народного ополчения", то Лукашенко удалось собрать "аж" 22 человека, среди которых есть также пенсионеры и женщины.

Тем временем Беларусь не прекращает военные учения на границе с Украиной.

Впрочем, как говорят украинские аналитики, если Лукашенко отважится напасть на Украину, ему придется вести военную операцию самостоятельно, российская армия не сможет ему помочь.

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