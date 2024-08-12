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Эксперты оценили, есть ли угроза контрпрорыва с территории Беларуси на север Украины

Понедельник 12 августа 2024 18:29
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Эксперты оценили, есть ли угроза контрпрорыва с территории Беларуси на север Украины Иллюстративное фото: угрозы вторжения в Украину с территории Беларуси нет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владислав Селезнев, Александр Коваленко

Угрозы повторного вторжения в Украину с территории Беларуси пока нет. Там не фиксируется концентрация вражеских сил.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Ни концентрации белорусских сил, ни оккупационной российской армии в приграничных с Украиной районах не фиксируется. А значит считать, что это может произойти даже в среднесрочной перспективе, не стоит", - отметил Селезнев.

Он уточнил, что Украина будет фиксировать любое перемещение техники врага на территории Беларуси и, соответственно, принимать необходимые меры.

В свою очередь Коваленко подчеркивает, что если Беларусь решится провести прорыв, то для нее это станет "суицидальной миссией".

"Вся сухопутная армия Беларуси количественно немногим больше, чем российская группировка, которая была в Курской области. Поэтому в наступлении, если мы говорим о севере Украины, они понесут большие потери. С учетом тех линий обороны, которые подготовлены после 2022 года", - рассказал он.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко нафантазировал, что воздушное пространство страны нарушили “десять украинских дронов”. Поэтому, учитывая ситуацию в Курской области, он заявил о якобы переброске военных к украинской границе.

При этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал, что к границе "направили" системы залпового огня "Полонез" и ракетные комплексы "Искандер".

Более детально о таких провокациях Беларуси - в материале РБК-Украина.

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