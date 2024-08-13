Лукашенко отправляет РФ военную технику из собственных действующих подразделений, - СМИ

Беларусь передает военную технику РФ, которая испытывает нехватку ресурсов. Диктатор Александр Лукашенко дал указание отправить россиянам технику из составов действующих подразделений, поскольку в белорусской армии также истощенный арсенал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белорусские новости .

Про это решение самопровозглашенного президента Беларуси изданию стало известно от источника в белорусском Министерстве обороны.

Отмечается, что с просьбой передать часть техники Россия обратилась в Беларусь после успешных действий ВСУ в Курской области, поскольку столкнулась с острым дефицитом вооружения как на этом направлении, так и на других.

Такие передачи белорусской военной техники проходят не впервые. Например, в 2022 году, когда российские вооруженные силы понесли значительные потери в Украине после полномасштабного вторжения, Россия обратилась к Беларуси с просьбой использовать ее арсеналы. Тогда были переданы танки Т-72А, боеприпасы, артиллерия и грузовая техника со складов.

Сообщается, что сегодняшняя ситуация критическая. В 2022 году Лукашенко передавал технику РФ со складов, а сейчас вынужден отдавать технику из действующих подразделений. Это говорит о том, что собственные арсеналы Беларуси были фактически опустошены.