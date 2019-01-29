Лукашенко озвучив обсяг товарообігу Білорусі та України

Лукашенко провів зустріч з представником України в ТКГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что товарооборот между его страной и Украиной составляет около 5,5 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на БЕЛТУ.

В частности, Лукашенко провел встречу с представителем Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгением Марчуком.

Глава Беларуси отметил, что ранее наибольший товарооборот между странами составлял 8 млрд долларов.

"Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то 5,5 миллиардов долларов. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - заявил Лукашенко.

В свою очередь Марчук сообщил белорусскому лидеру, что президент Украины Петр Порошенко доволен развитием украинско-белорусского сотрудничества.

"Он (Порошенко, - ред.) просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы", - заявил представитель Украины в ТКГ.

В ходе встречи стороны также отметили, что в текущем году планируется завершить демаркацию совместной границы.

Напомним, в октябре прошлого года Порошенко в ходе встречи с Лукашенко констатировал рост поставок украинской продукции в Беларусь.

Как писало РБК-Украина, Порошенко также заявлял, что необходимо расчистить любые преграды, которые мешают торговле между Украиной и Беларусью.

Добавим, по словам главы государства, между Украиной и Беларусью есть доверие. Порошенко подчеркивал, что важно не допустить использование РФ границы между Украиной и Беларусью для наступления.