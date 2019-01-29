Лукашенко озвучив обсяг товарообігу Білорусі та України

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко провів зустріч з представником України в ТКГ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що товарообіг між його країною і Україною становить близько 5,5 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко провів зустріч з представником України в тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях Євгеном Марчуком.

Глава Білорусі зазначив, що раніше найбільший товарообіг між країнами становив 8 млрд доларів.

"Це був наш найкращий показник. Сьогодні десь 5,5 мільярда доларів. Це, звичайно, не наш рівень. Ми можемо приростати, і ми до цього прагнемо", - заявив Лукашенко.

У свою чергу Марчук повідомив білоруському лідерові, що президент України Петро Порошенко задоволений розвитком українсько-білоруського співробітництва.

"Він (Порошенко, - ред.) просив передати, що задоволений, як розвивається українсько-білоруське співробітництво, особливо після форуму регіонів і не тільки. Комісія двостороння працює, як годинник", - заявив представник України в ТКГ.

У ході зустрічі сторони також відзначили, що в поточному році планується завершити демаркацію спільного кордону.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Порошенко в ході зустрічі з Лукашенко констатував зростання поставок української продукції до Білорусі.

Як писало РБК-Україна, Порошенко також заявляв, що необхідно розчистити будь-які перешкоди, які заважають торгівлі між Україною та Білоруссю.

Додамо, за словами глави держави, між Україною і Білоруссю є довіра. Порошенко наголошував, що важливо не допустити використання РФ кордону між Україною і Білоруссю для наступу.