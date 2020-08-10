Лукашенко відреагував на протести в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на протести в країні. За його словами, він готовий вести діалог з опозицією, однак не потерпить провокацій.

Про це повідомляє БелТА.

За його словами, ніхто не застосовував жодні репресії по відношенню до протестуючих.

"Ніхто ніяких репресій в порушення закону не робив і робити не буде. І ви виконаєте закон. І зникнути будь-які розмови про репресії або ще про щось. Закон і тільки закон. Будете порушувати, будемо відповідати. І то ми ще м'яко відповідали. Чесно вам скажу: ми завжди стримували правоохоронців ", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що готовий до діалогу з опонентами влади, однак на провокації буде відповідна реакція.

"Я хочу, щоб було спокійно. Що ми з вами вели діалог, якщо він є. Якщо ви здатні щось зробити для країни, я створю вам всі умови. Якщо ви будете боротися проти країни, навіть в найдрібніших речах увергнути країну в хаос і дестабілізувати - ви отримаєте миттєвий від мене відповідь. Це мої конституційні повноваження. За що ви мені закидаєте", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, протести в Білорусі почалися після завершення виборів президента, за попередніми результатами ЦВК перемогу на них з більш ніж 80% голосв здобув Лукашенко.

При цьому в штабі головного конкурента Лукашенка Світлани Тіхановском відмовилися визнавати результати виборів.

Також РБК-Україна писало, що в результаті зіткнень в Білорусі затримали понад 200 осіб, відкриті кримінальні справи за фактом масових заворушень.