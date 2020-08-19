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Лукашенко відмовився від переговорів з Меркель

Берлін, Середа 19 серпня 2020 16:35
Лукашенко відмовився від переговорів з Меркель
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Меркель заявила, що через це не може стати посередником

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився від телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вона намагалася зв'язатися з ним кілька разів.

Про це вона заявила на брифінгу за підсумками саміту лідерів ЄС.

За її словами, вона намагалася організувати телефонний дзвінок Лукашенку, але він відмовився від розмови. Меркель підкреслила, що в такому разі не може бути посередником у діалозі з владою Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко знову поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним про ситуацію в Білорусі; зокрема, він попросив його передати Меркель, щоб Німеччина і Захід не втручалися у внутрішні справи, "як це відбувається зараз".

До цього голова Бундестагу Вольфганг Шойбле закликав Мінськ припинити застосування сили проти учасників мирних протестів, а також назвав очевидним, що режиму в Білорусі прийшов кінець".

Раніше Меркель у розмові з Путіним заявила, що Лукашенко повинен утриматися від насильства проти мирних демонстрантів, негайно звільнити політичних ув'язнених і почати діалог з опозицією.

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Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьАнгела Меркель
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