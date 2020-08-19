Глава Бундестагу заявив, що режиму Лукашенко прийшов кінець

Фото: Вольфганг Шойбле (bundestag.de)

Він закликав відмовитися від подальшого насильства

Голова Бундестагу Вольфганг Шойбле закликав владу Білорусі припинити застосування сили проти учасників мирних протестів. Він назвав "очевидним, що режиму в Білорусі прийшов кінець".

Про це пише DW.

Політик вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повинен відмовитися від насильства.

"Коли диктатору приходить кінець, найкраще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства", - сказав Шойбле.

В свою чергу Європа повинна з усією чіткістю продемонструвати, що "використовує всі свої можливості для того щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії та відмову від насильства".

"Коли виступають за права людини, принцип ненасильства, демократію, то це спрямоване не проти кого-небудь, тим більше не проти Росії", - додав Шойбле.

Раніше Лукашенко заявив про дзвінок від Меркель, в Німеччині це заперечують.

Нагадаємо, Канада не визнає підсумки президентських виборів в Білорусі і закликає провести нові.