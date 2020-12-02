Лукашенко звинуватив НАТО в бажанні захопити захід Білорусі

Олександр Лукашенко звинуватив НАТО в плани з захоплення західних земель Білорусі. Для цього нібито Альянс створює військове угруповання.

Про це Лукашенко заявив під час сесії Ради колективної безпеки ОДКБ, передає БелТА.

За його словами, причиною загострення ситуації в Білорусі стало зовнішнє втручання.

"Справа, цитую, "в історичній приналежності білоруських земель Польщі". Це заявляється вже у відкритому режимі. Хіба я як президент і білоруси можуть з цим погодитися? Виявляється там, де ми сьогодні живемо, нам не належать ці землі. Ясно кому. В цьому напрямку і діють", - заявив Лукашенко.

Він додав, що у західних країн існує "давній план створення санітарного кордону між Європейським союзом і Росією".

"Це цілі, які після розпаду союзу, в середині 90-х не вдалося реалізувати. Хто-хто, а ми з президентом Росії це дуже добре розуміємо. Події в Білорусі, вже відкрито говорять - це трамплін для тиску на Російську Федерацію", - сказав Лукашенко.

Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко звинуватив Польщу і країни Балтії "оскаженілій поведінці".

До цього Лукашенко звинуватив Україну у планах "душити" Білорусь.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Євросоюз може розширити санкції проти режиму Лукашенка, якщо він не піде на поступки.