Лукашенко звинуватив НАТО і Польщу в перекиданні зброї для "провокацій на кордоні"

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко звинуватив НАТО і Польщу у перекиданні важкої зброї в табір мігрантів, який розміщений на польсько-білоруському кордоні. Він заявив, що це є спробою "провокування конфлікту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".