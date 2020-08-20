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У Білорусі оголосили про початок військових навчань поблизу кордону з ЄС

Білорусь, Четвер 20 серпня 2020 15:17
У Білорусі оголосили про початок військових навчань поблизу кордону з ЄС
Фото: військові Білорусі (t.me/modmilby)
Автор: Игорь Литвиненко

На Гродненському напрямку збільшено кількість прикордонних загонів

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренин оголосив про початок військових навчань на західному напрямку. Основні заходи будуть проводитися в Гродненській області поблизу кордону з Польщею і Литвою.

Про це повідомляє "Sputnik Білорусь".

Як повідомили у Державному прикордонному комітеті Білорусі, охорона держкордону на західному напрямку вже посилено.

"Збільшено кількість прикордонних нарядів. Здійснюється посилений контроль за дотриманням правил прикордонного режиму з боку осіб і транспортних засобів, що прибувають в прикордонну зону і прикордонну смугу", - повідомили в прикордонній службі.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив посилити охорону державного кордону по всьому периметру.

До цього Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно до стабілізації ситуації на південному заході країни.

Зазначимо, днями в Гродно, який знаходиться поблизу кордону з Польщею і Литвою, місцева влада виконала вимоги демонстрантів. Зокрема, були дозволені мітинги на центральних площах міста, відпущені всі 777 затриманих демонстрантів, а також протестувальникам дадуть можливість виступити в ефірі каналу "Київ плюс".

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