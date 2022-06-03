Лукашенко обговорив з генсеком ООН транзит українського зерна через Білорусь

Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. В ході переговорів вони обговорили питання вивезення зерна з території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОНТ .

Лукашенко заявив, що Білорусь готова до поставок українського зерна в порти країн Балтії через територію країни. Також Білорусь готова надавати всіляку допомогу по його перевалці білоруським залізничним транспортом, виділивши для цього необхідні потужності.

При цьому Лукашенко висунув умову для транзиту українського зерна. Зокрема, він хоче, щоб порти були відкриті і для білоруських товарів: "тобто, щоб створивши умови для транзиту українського зерна, в портах, які будуть здійснювати його перевалку, була можливість вантажити і товари з Білорусі".

У свою чергу Гутерріш попросив "невелику паузу в кілька днів", щоб переговорити з керівництвом зацікавлених країн і визначити умови поставок на міжнародні ринки українського зерна через Білорусь.