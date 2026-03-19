Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Лукашенко обменял политзаключенных на отмену санкций США

18:41 19.03.2026 Чт
2 мин
После переговоров в Минске освободили группу оппозиционеров
aimg Мария Науменко
фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил группу политических заключенных после встречи с делегацией США в Минске, на фоне договоренностей об ослаблении санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание"Наша Нива".

Читайте также: Беларусь при Лукашенко - всегда угроза для Украины: интервью с Тихановской

Переговоры состоялись при участии специального посланника США Джона Коула.

После встречи было объявлено об освобождении ряда оппозиционеров. Среди них - журналистка Екатерина Андреева, блогер Эдуард Пальчис и правозащитница Анастасия Лойка.

Также на свободу вышли Николай Залатаров, Сергей Мавшук, Кирилл Казей, Николай Кулешов, Денис Жализько, Павел Шпетный, Ким Самусенко, Александр Казланка и Дмитрий Кубаров.

Большинство из них были осуждены за участие в протестах или политическую деятельность после событий 2020 года.

США снимают санкции

По данным "Пул Первого", американский посланник Коул сообщил, что США взамен отменят санкции в отношении "Белинвестбанка", Банка развития и Министерства финансов Беларуси.

"Мы научились делать это быстрее. Перед визитом в Минск мы провели переговоры с Министерством финансов, другими американскими структурами, которые задействованы в применении санкций. Я вас уверяю, что на этот раз все произойдет значительно быстрее", - пообещал он.

Это не первый случай освобождения политических заключенных в Беларуси после контактов с США.

13 декабря 2025 года по итогам переговоров самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил амнистию для 123 политзаключенных, среди которых были Виктор Бабарико и Мария Колесникова.

Уже 15 декабря Министерство финансов США сообщило об отмене части санкций против Беларуси, в частности в отношении компаний Belaruskali, Belarusian Potash Company и ее дочерней структуры Agrorozkvit.

