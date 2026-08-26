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Беларусь строит новый военный полигон с железной дорогой возле границы с Украиной

09:20 26.08.2026 Ср
3 мин
Для нового военного объекта вблизи Гомеля строят железную дорогу и платформу для оборудования
aimg Татьяна Степанова
Беларусь строит новый военный полигон с железной дорогой возле границы с Украиной Фото: Беларусь строит новый военный полигон с железной дорогой возле границы с Украиной (Getty Images)
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В Гомельской области Беларуси, вблизи границы с Украиной, строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Как следует из проектной документации, полученной Обществом железнодорожников Беларуси, для объекта с официальным названием "Строительство полигона в Гомельской области" проектируется отдельная железнодорожная инфраструктура возле села Якимовка.

Заказчиком обозначен "Военный проектный институт". Проект включает в себя отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.

Точное местонахождение новой свалки пока неизвестно.

Беларусь строит новый военный полигон с железной дорогой возле границы с Украиной

Фото: Беларусь строит новый военный полигон с железной дорогой возле границы с Украиной (Громада железнодорожников Беларуси)

Известно, что с конца 2023 года вблизи Гомеля продолжается масштабное строительство новой военной базы, где, вероятно, будет развернута 37 отдельная десантно-штурмовая бригада Сил специальных операций Беларуси.

Правительство белорусского диктатора Александра Лукашенко создало эту бригаду в 2025 году для "ужесточения южного сектора" - якобы для защиты от угроз со стороны Украины.

Восточная часть нового объекта обозначена на государственных кадастровых картах Беларуси как "военный городок", а западная - как "учебно-тактическое поле".

В июне 2026 года СМИ сообщили о завершении строительства некоторых объектов нового военного городка. В настоящее время идет строительство железнодорожных путей.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

Напомним, Беларусь играет важную роль в войне России против Украины, хотя белорусские войска напрямую не участвуют в боевых действиях.

Еще в начале полномасштабного вторжения режим белорусского диктатора Александра Лукашенко позволил российским войскам использовать территорию Беларуси в качестве плацдарма для наступления на Украину. Через белорусскую территорию в Украину вошли десятки тысяч российских военных.

С этого времени Минск продолжает военное сотрудничество с Москвой. Россия использует белорусские военные базы и полигоны, а страны регулярно проводят совместные военные учения.

Кроме того, Беларусь согласилась разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие, а впоследствии – российские гиперзвуковые ракеты "Орешник".

Белоруссия также остается частью российской военной инфраструктуры. В 2026 году Украина заявляла, что Москва планирует создать на территории Беларуси наземные пункты управления дальнобойными ударными дронами.

Более того, Киев обвинял Минск в использовании оборудования на белорусской территории для содействия российским атакам.

В то же время, Лукашенко продолжает заявлять, что не планирует отправлять белорусскую армию воевать против Украины. Однако это не изменяет факт, что его режим предоставил России территорию, военную инфраструктуру и другие возможности для ведения войны.

Недавно стало известно, чтоБеларусь продолжила усиливать военное присутствие вблизи границы с Украиной и разворачивать новые подразделения. Однако украинские пограничники пока не фиксировали признаки подготовки наступления.

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