Лукашенко неожиданно прилетел к Си Цзиньпиню: о чем договариваются

29 июня белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл с не анонсированным визитом в Китай. В Пекине он уже встретился с главой КНР Си Цзиньпином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул Первого".
Утром самолет Лукашенко приземлился в столичном аэропорту Пекина Шоуду. Впоследствии началась официальная встреча белорусского диктатора с главой Китая.
"Сейчас китайско-белорусские отношения переживают исторический пик", - заявил Си Цзиньпин.
Лукашенко на это ответил, что очень ценит такую положительную оценку отношений между Минском и Пекином.
По словам белорусского диктатора, они с главой КНР будут договариваться о глобальном сотрудничестве.
"Это то, о чем мы с вами говорили. И, возможно, в какой-то мере мечтали в преддверии этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - добавил нелегитимный президент РБ.
К слову, это уже 17-й визит Александра Лукашенко в Поднебесную. Он проходит после встречи диктатора с главой Кремля Владимиром Путиным.
Ранее РБК-Украина раскрывало все детали встречи белорусского и российского диктаторов в приватной резиденции Путина на Валдае.
Кстати, накануне переговоров Лукашенко потребовал от властей РФ не втягивать Беларусь в войну против Украины.
Несмотря на это, Кремль активно ищет новые способы, чтобы открыть второй фронт. Так, белорусам могут даже приказать воевать за Россию.
Недавно Лукашенко быстро выключил ретрансляторы "Шахедов" после жесткого ультиматума со стороны украинского лидера Владимира Зеленского.