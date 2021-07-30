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Лукашенко назвав санкції спробою "залишити білорусів без пенсій і зарплат"

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Мінськ, П'ятниця 30 липня 2021 12:08
Лукашенко назвав санкції спробою "залишити білорусів без пенсій і зарплат" Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Білоруський президент Олександр Лукашенко вважає, що головна мета санкцій проти його країни полягає нібито в тому, щоб залишити білорусів без пенсій і зарплат. Він також упевнений, що Захід нібито усвідомлює "ущербність санкцій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За його словами, раніше Білорусь не стикалася з таким розмахом санкцій. А поетапне введення обмежувальним заходів він назвав "промацуванням больових точок".

"Б'ють насамперед по експортних галузях білоруської економіки: нафтохімія, машинобудування, калійна галузь та інше. Але головна мета - залишити народ без пенсій, зарплат, допомог, освіти, медичного обслуговування і викликати невдоволення білорусів", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна ввела санкції проти Білорусі за фальсифікацію виборів президента в серпні 2020 року і силові розгони мирних протестних акцій.

Також стало відомо, що США розглядають можливість введення нових санкцій проти Білорусі.

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