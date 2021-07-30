Лукашенко назвав санкції спробою "залишити білорусів без пенсій і зарплат"

Білоруський президент Олександр Лукашенко вважає, що головна мета санкцій проти його країни полягає нібито в тому, щоб залишити білорусів без пенсій і зарплат. Він також упевнений, що Захід нібито усвідомлює "ущербність санкцій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА .

За його словами, раніше Білорусь не стикалася з таким розмахом санкцій. А поетапне введення обмежувальним заходів він назвав "промацуванням больових точок".

"Б'ють насамперед по експортних галузях білоруської економіки: нафтохімія, машинобудування, калійна галузь та інше. Але головна мета - залишити народ без пенсій, зарплат, допомог, освіти, медичного обслуговування і викликати невдоволення білорусів", - зазначив Лукашенко.