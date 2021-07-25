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США розглядають можливість введення нових санкцій проти Білорусі, - WSJ

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Неділя 25 липня 2021 21:25
США розглядають можливість введення нових санкцій проти Білорусі, - WSJ Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена розглядає новий раунд економічних санкцій проти Білорусі та Олександра Лукашенка після того, як лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська звернулася до американських чиновників із закликом до більш рішучих дій з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами білоруського політичного радника, нові санкції будуть доповнювати каральні заходи, введені адміністрацією раніше цього року, і будуть спрямовані на подальшу ізоляцію Олександра Лукашенка.

Старший радник Тіхановської Франк Віакорка заявив, що чиновники Держдепартаменту повідомили про свій намір ввести нові санкції, зокрема, щодо білоруського калійного і нафтового секторів, які близькі до Лукашенка, а також є важливою частиною економіки країни.

Офіційні особи США не стали обговорювати терміни і цілі нових санкцій.

"Ми не збираємося передувати конкретні дії. Але я скажу, що ви можете очікувати, що Сполучені Штати, разом з нашими партнерами і союзниками, будуть продовжувати вимагати від режиму Лукашенка відповідальності за його дії, в тому числі за допомогою санкцій", - заявив представник адміністрації Байдена.

Нагадаємо, раніше США заявили, що планують і надалі застосовувати інструменти економічного тиску щодо самопроголошеної влади Білорусі. Америка засуджує порушення прав людини на території країни під час режиму Лукашенка.

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